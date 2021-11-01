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-पावरग्रिड का काम रुकवाने पर अड़े किसान, अधिकारियों के साथ सड़क पर हुई तीखी बहस-बोले किसान- पुरानी नीति मंजूर नहीं, नई पॉलिसी के अनुसार तय किया जाए जमीन का मुआवजा-पौने घंटे तक सड़क पर डटे रहे प्रदर्शनकारी, एसडीएम और एसीपी ने संभाली स्थिति-5 दिसंबर को महापंचायत का एलान, प्रदेशभर के किसान संगठनों को एकजुट करने की तैयारीफोटो :: 17 से 19संवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। जमीन के मुआवजे को लेकर सोहटी में किसानों और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। रविवार को किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ की अगुवाई में किसान ट्रैक्टरों का काफिला लेकर पावरग्रिड की हाइटेंशन लाइन का काम रुकवाने सोहटी पहुंच गए। धरना स्थल से आईएमटी होते हुए निकले किसानों को प्रशासन ने कार्यस्थल से पहले ही रोक दिया। इस पर सड़क पर करीब पौने घंटे तक हंगामा और अधिकारियों के साथ तीखी बहस हुई। प्रशासन से टकराव के बीच किसानों ने 5 दिसंबर को महापंचायत बुलाकर आंदोलन को नई दिशा देने का एलान भी कर दिया।गांव सोहटी में पावरग्रिड की हाइटेंशन बिजली लाइन बिछाने के काम को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच रविवार को तनाव की स्थिति बन गई। किसान पावरग्रिड के कार्यस्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान किसानों ने दो टूक कहा कि यदि उनकी मांगें गलत हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा सरकार के सामने उनकी मांगों की पैरवी कर समाधान कराया जाए। किसानों का कहना था कि वह पुरानी नीति और उसके तहत निर्धारित मुआवजे को पहले ही खारिज कर चुके हैं। इसके बावजूद उनकी जमीन पर उसी नीति के आधार पर बिजली लाइन बिछाने का काम शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से नई नीति में किए गए बदलावों के अनुसार उनकी जमीन का मुआवजा तय किया जाए।आश्वासन के बावजूद नहीं हुआ मांगों का समाधानकिसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि अनशन के दौरान धरनास्थल पर पहुंचे कई लोगों ने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए समाधान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कुछ लोग मध्यस्थता के नाम पर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने मध्यस्थता करने वाले कुछ लोगों पर पावरग्रिड से अनुचित लाभ लेने के आरोप भी लगाए। रविवार को किसान सोहटी पहुंचे तो वहां बिजली लाइन का काम कर रहे कर्मचारी काम बंद कर चले गए।पौने घंटे तक सड़क पर डटे रहे किसानप्रशासन की ओर से रोके जाने के बाद किसान करीब पौने घंटे तक सड़क पर डटे रहे। मौके पर एसडीएम अमित कुमार, एसीपी राजदीप मोर, गीता फोगाट और थाना प्रभारी अनिल कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। किसानों ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें पावरग्रिड का काम रुकवाने से नहीं रोका जाना चाहिए। अधिकारियों और किसानों के बीच कई बार तीखी बहस हुई। कुछ किसानों ने मुख्यमंत्री के पंजाब में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा के किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।5 दिसंबर को महापंचायत में तय होगी आंदोलन की दिशाप्रशासन के साथ हुई बातचीत और बहस के बाद किसानों ने 5 दिसंबर को महापंचायत बुलाने का एलान किया। हालांकि, महापंचायत का स्थान अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि इसमें प्रभावित किसानों और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आंदोलन की अगली रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक नई नीति के अनुसार जमीन का मुआवजा निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक किसानों का विरोध जारी रहेगा।