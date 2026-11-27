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- उचित मुआवजे की मांग पर अड़े किसान, डीसी ने बातचीत के लिए बुलाए प्रतिनिधिसंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। बिलबिलान गांव में खेतों से गुजर रही सिवानी-जाजी पावर ग्रिड की हाईटेंशन लाइन को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को टावर लगाने के लिए खेत में खोदे गए गड्ढे में बैठकर किसानों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। किसानों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसान उचित मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। इस पर डीसी नेहा सिंह ने किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए अपने कार्यालय में बुलाया।बिलबिलान गांव में हाईटेंशन लाइन के टावर लगाने के लिए एजेंसी की ओर से खेतों में खोदाई की जा रही थी। इसका विरोध करते हुए किसान टावर के लिए खोदे गए गड्ढे में बैठ गए। किसानों ने स्पष्ट किया कि उचित मुआवजा मिलने तक वह निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। विरोध की सूचना मिलने पर एसीसी देवेंद्र और ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया।बाजार भाव के अनुसार मुआवजे की मांगकिसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि किसान जून से ही गुहणा गांव में हाईटेंशन लाइन के विरोध में धरना दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। किसानों की मांग है कि अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बाजार भाव के अनुसार दिया जाए। उनका आरोप है कि जमीनों के बाजार भाव का सही आकलन नहीं किया गया, जिससे उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार से मुआवजा नीति में संशोधन करने की मांग की।पुलिस मौजूदगी में फसलों को नुकसान पहुंचाने का आरोपकिसानों का आरोप है कि टावर लगाने के लिए बड़ी मशीनों से खेतों में खोदाई की जा रही है। इसके अलावा भारी पुलिस बल की तैनाती से भी उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। किसानों का कहना है कि पुलिसकर्मी रास्तों पर तैनात रहते हैं और उन्हें अपने खेतों तक जाने से भी रोका जा रहा है। इससे खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हो रही हैं।छह गांवों के किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्चहाईटेंशन लाइन के विरोध में गुहणा गांव में किसान 170 दिनों से धरने पर बैठे हैं। शुक्रवार को छह गांवों के किसानों ने गुहणा धरना स्थल से बिलबिलान गांव तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसमें गुहणा, आंवली, बिलबिलान, भैंसवाल कलां, जाजी और मोहाना गांव के किसान शामिल हुए। ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाई।डीसी ने बातचीत के लिए बुलाए किसान प्रतिनिधिकिसानों के विरोध और मौके पर बढ़ते तनाव के बीच डीसी नेहा सिंह ने किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। प्रशासन की ओर से किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, किसान बाजार भाव के अनुसार मुआवजा देने और मुआवजा नीति में सुधार की मांग पर कायम हैं।