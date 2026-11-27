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फोटो 11संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। उपमंडल में किसान धान की कटाई के साथ-साथ गेहूं की बुआई का कार्य भी कर रहे हैं। उपमंडल में किसानों ने करीब गेहूं की बुआई का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। कृषि अधिकारियों ने अब किसानों को गेहूं की बुआई के लिए पछेती किस्मों का चयन करने की सलाह दी है।उपमंडल में करीब 1.50 लाख एकड़ में गेहूं की बुआई की जाती है। किसानों ने 10 नवंबर के बाद से ही गेहूं की बुआई का कार्य शुरू कर दिया था। क्षेत्र के अधिकांश किसानों ने धान कटाई कर गेहूं की बुआई का कार्य कर लिया है। कृषि अधिकारियों के अनुसार गेहूं की बुआई के लिए 10 दिसंबर तक अनुकूल समय होता है। हालांकि अब गेहूं की पछेती किस्मों की बुआई का समय ही बचा हुआ है। गेहूं की पछेती किस्मों में किसान सुपर 252, एचडी 2851, 3059, डब्ल्यूएच 1124, डीबीडब्ल्यू 16, 71, 90, पीबीडब्ल्यू 373, 590 और आरएजे 3765 बीज का प्रयोग कर सकते हैं।खाद की कम उपलब्धता बढ़ा रही है किसानों की परेशानीउपमंडल में कुछ एरिया में किसानों ने गेहूं की प्रथम सिंचाई का कार्य भी शुरू कर दिया है। गेहूं की प्रथम सिंचाई के बाद किसान को पौधे की बढ़वार के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। उपमंडल के यूरिया खाद का स्टॉक सीमित है। प्रथम सिंचाई के दौरान किसानों को खाद के करीब डेढ़ लाख बैग की आवश्यकता होती है। ऐसे में खाद की कम उपलब्धता किसानों की परेशानी बढ़ा सकती है।कृषि अधिकारियों की सलाह अनुसार ही करें बीजों का चयनक्षेत्र में गेहूं की सीजन की बुआई का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब किसान गेहूं की बुआई के लिए पछेती किस्मों का चयन करें। किसान अच्छी पैदावार लेने के लिए कृषि अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार ही बीजों का चयन करें।डॉ. राजेंद्र मेहरा, एसडीओ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, गोहाना