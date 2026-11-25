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-कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से हासिल की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि, प्रशिक्षकों और खेल जगत की हस्तियों ने दी बधाईसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। युद्धवीर अखाड़े की एकम पहलवान ने थाईलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर की अंडर-17 ओपन रेसलिंग में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से अखाड़े और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।प्रशिक्षक कुलबीर राणा ने बताया कि अंडर-17 ओपन रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 22 नवंबर तक थाईलैंड के चोनबुरी प्रांत के श्रीराचा स्थित पैसिफिक हॉल में किया गया। इसमें एकम को मिली इस सफलता ने उनके खेल करियर को नई पहचान दी है।पांच साल से कर रहीं अभ्यासएकम पांच वर्षों से युद्धवीर अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास कर रहीं हैं। अखाड़े में प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने कुश्ती की बारीकियां सीखीं और प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार किया। उनकी यह उपलब्धि लंबे समय से किए जा रहे अभ्यास और मेहनत का परिणाम है।मेहनत और लगन से तय किया अंतरराष्ट्रीय सफरएकम ने भी अपने निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। अंडर-17 आयु वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने साबित किया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कम उम्र में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है।जिला खेल अधिकारी और हिंद केसरी ने दी बधाईजिला खेल अधिकारी मनोज यादव, प्रशिक्षक सीमा राणा, समीक्षा खरब, अखाड़ा संचालक देवी सिंह और हिंद केसरी युद्धवीर राणा ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों की ऐसी उपलब्धियां प्रदेश में कुश्ती के प्रति बढ़ते उत्साह और मेहनत की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं।