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संवाद न्यूज एजेंसीगन्नौर। नालों की नियमित सफाई न होने से नाले का ओवरफ्लो गंदा पानी सड़कों पर जमा है। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। जलभराव के कारण यहां के दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाले की सफाई कराकर समस्या दूर कराने की मांग की है।नालों की सफाई न होने से निकासी बाधित है। गंदा पानी नालों से निकलकर सड़क पर जमा हो रहा है। दुकानदार विक्की, सौकीन, सुमित और प्रदीप त्यागी ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सड़क पर पानी भरा होने से बदबू फैली है। बीमारी फैलने ने का खतरा बना है।दुकानों के सामने लंबे समय से दूषित पानी भर रहा है। गंदगी और बदबू के कारण दुकान पर आने वाले ग्राहकों को परेशानी होती है। कई बार अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।सर्वेश गुज्जर, दुकानदार- नालों की सफाई नहीं होने से पानी की निकासी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। सड़क पर पानी जमा रहने से राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन को इस समस्या का जल्द समाधान करवाना चाहिए। विकास, दुकानदार- पानी ने से कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्राहक गंदे पानी से होकर दुकानों तक पहुंचने से बचते हैं। अधिकारी मौके का निरीक्षण कर नालों की सफाई करवाएं, ताकि दुकानदारों और आमजन को राहत मिल सके।प्रदीप त्यागी, शहरवासीरेलवे रोड पर जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से पाइपलाइन दबाने का काम चल रहा है। जिस वजह से नालों में मिट्टी भर जाती है। कर्मचारियों को भेज कर नालों की सफाई करवाई जा रही है।प्रदीप खर्ब, सचिव, नगरपालिका गन्नौर