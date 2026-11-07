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जरूरतमंद के जीवन में दीप जलाने का त्योहार है दिवाली : रणवीर सुहाग

Sat, 07 Nov 2026 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:45 PM IST
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Diwali is a festival for lighting a lamp in the lives of those in
07jjrp11- नव पंख वेलफेयर सोसायटी में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को संबो​धित करते वक्ता। स्रोत 
नव पंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी झज्जर की तरफ से दीपावली पर संस्था में शिक्षा ग्रहण करने आने वाले जरूरतमंद बच्चों को दीपावली पर्व के महत्व और इसकी सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी दी गई।
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इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ सदस्य रणवीर सुहाग ने बताया कि भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपावली का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि दीपावली केवल घरों को रोशनी से सजाने का त्योहार नहीं बल्कि अपने जीवन और समाज में प्रेम, भाईचारे, सद्भाव और खुशियों का प्रकाश फैलाने का पर्व है। इस दिन हमें एक-दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा करनी चाहिए।
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