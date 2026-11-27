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-राजकीय महाविद्यालय जाखौली में रिफार्म उत्सव-2026 के तहत हुआ सामूहिक विचार-विमर्श और जनसंवादसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। राजकीय महाविद्यालय जाखौली में आयोजित सात दिवसीय रिफार्म उत्सव-2026 के तहत विद्यार्थियों को शासन व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए अपने विचार रखने का अवसर मिला। प्राचार्य डॉ. तराना नेगी के दिशा-निर्देशों में आयोजित कार्यक्रम में ‘मेरा कॉलेज, मेरा सुझाव’ विषय पर सामूहिक विचार-विमर्श और जनसंवाद किया गया।विद्यार्थियों ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितकारी बनाने के लिए अपने सुझाव लिखित रूप में प्रस्तुत किए।कार्यक्रम का संचालन रिफार्म उत्सव-2026 की नोडल अधिकारी किरण चौहान ने किया। चर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने, प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार लाने और व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने से जुड़े विचार साझा किए।डॉ. सतीश मलिक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रशासनिक कार्यों की बारीकियों और शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। कार्यक्रम में डॉ. निशा बाल्यान और डॉ. सीमा भी मौजूद रहीं।