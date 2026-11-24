विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-सुनील मुनि, वीरेंद्र मुनि और अरहम मुनि महाराज का गन्नौर में चातुर्मास समापनसंवाद न्यूज एजेंसीगन्नौर। जैन मुनि गुरुदेव सुनील महाराज साहब, वीरेंद्र मुनि और अरहम मुनि (ठाणा तीन) का चातुर्मास मंगलवार को संपन्न हुआ। चातुर्मास के समापन पर स्थानक में विदाई कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने संतों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। संतों के सानिध्य में बिताए समय और उनसे मिली धार्मिक शिक्षाओं को याद करते हुए कई श्रद्धालु भावुक हो गए।चातुर्मास के दौरान संतों के सानिध्य में प्रतिदिन धर्मसभाओं, प्रवचनों और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त किया। गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, संयम, त्याग, तपस्या और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। संतों ने अपने विचारों के माध्यम से जीवन में नैतिक मूल्यों, आत्मसंयम और मानव सेवा के महत्व को भी समझाया।विदाई कार्यक्रम में समाज के लोगों ने कहा कि चातुर्मास के दौरान संतों का सानिध्य मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात रही। उनके प्रवचनों और मार्गदर्शन से जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली है। संतों से प्राप्त धार्मिक और आध्यात्मिक सीख भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन करती रहेगी। श्रद्धालुओं ने संतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके स्वस्थ और मंगलमय विहार की कामना की।गौरव शेखर जैन ने बताया कि बुधवार सुबह जैन संत आगामी विहार के लिए प्रस्थान करेंगे। इसे लेकर समाज की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालु संतों को भावभीनी विदाई देकर उनके मंगलमय विहार की कामना करेंगे।