संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। हिंदू कॉलेज में संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन किया जाएगा। मेरा युवा भारत की ओर से सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य विषय विकसित भारत-2047 रहेगा।मेरा युवा भारत की उपनिदेशक रितू रानी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता को राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संवाद और विचारों के आदान-प्रदान का मंच उपलब्ध करवाना है। कार्यक्रम में साक्षी रायका की ओर से विकसित भारत-2047 विषय पर विशेष प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। इसमें भारत की विकास यात्रा और वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना पर चर्चा होगी।