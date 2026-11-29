-तीन दिसंबर को चीनी मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ संभावितफोटो 6संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। आहुलाना गांव में स्थित सहकारी चीनी मिल के सामने किसानों ने अपना धरना जारी रखा। किसानों ने चीनी मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ पर मिल को गन्ना नहीं देने का निर्णय लिया। किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक लठवाल ने किया।उन्होंने कहा कि चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ तीन दिसंबर को संभावित है। इसको लेकर मिल में तैयारियां भी चल रही हैं। किसान गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल देने की मांग कर रहे हैं। भाव बढ़ाने की मांग को लेकर किसान कई दिन से मिल परिसर के सामने धरना दे रहे हैं। किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। मिल के पेराई सत्र के दिन कोई भी किसान गन्ना लेकर नहीं आएगा। वहीं सोमवार को सेक्टर सात में सहकारी मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के आवास का घेराव भी किया जाएगा।