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संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। खेड़ी दमकन गांव के नजदीक हुई एसटीएफ रोहतक टीम के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार तीनों आरोपियों को सिटी थाना, गोहाना पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। तीनों आरोपी 21 सितंबर को नगर गांव के नजदीक प्रॉपर्टी डीलर पर किए गए जानलेवा हमले के मुख्य शूटर थे।थाना सदर गोहाना क्षेत्र के खेड़ी दमकन-रभड़ा रोड पर बुधवार देर रात करीब सवा 9 बजे एसटीएफ रोहतक और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में राहुल उर्फ नन्हा और विकास उर्फ विक्की के पैरों में गोली लगी थी। एसटीएफ टीम ने कृष्ण को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया था। तीनों हमलावर रभड़ा गांव के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपी पांच-पांच हजार रुपये के इनामी थे।-वर्जनएसटीएफ टीम ने खेड़ी दमकन गांव के नजदीक मुठभेड़ में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दो के पैर में गोली लगी हुई है। उनका उपचार चल रहा है। तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।राजीव कुमार, एसीपी गोहाना।