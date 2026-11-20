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सोनीपत (वि.)। स्वर्णप्रस्थ पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों ने स्पर्धाओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि अर्जुन पुरस्कार विजेता पहलवान बबीता फोगाट रहीं। उनके साथ बीईओ अनिल कुमार और निदेशक अनमोल केडिया मौजूद रहे। नन्हे खिलाड़ियों के लिए 100 व 200 मीटर दौड़, नींबू रेस, हर्डल रेस, बॉल कलेक्शन रेस, बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप जैसी स्पर्धाएँ हुईं, जिनमें बच्चों ने शानदार प्रतिभा दिखाई। बबीता फोगाट ने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और टीम भावना बढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य एसपी सिंह ने कहा कि विद्यालय सर्वांगीण विकास के लिए खेलों को भी बराबर महत्त्व देता है। कार्यक्रम में मुख्याध्यापिका मेघा कौशिक, प्रबंधन सदस्य व शिक्षक उपस्थित रहे।