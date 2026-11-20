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सोनीपत (वि.)। हैप्पी चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्या उषा मलिक तथा प्रबंधक सुनील नागपाल व संजय नागपाल ने खेल मशाल प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वीर, शौर्य, शक्ति और प्रगति हाउस के विद्यार्थियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। नर्सरी से कक्षा 11वीं तक के विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं हुईं। बन्नी रेस में अनमोल ने स्वर्ण, फ्रॉग रेस में अक्षित ने स्वर्ण, लंबी कूद में अनिक ने स्वर्ण तथा शॉट पुट में सक्षम ने स्वर्ण पदक जीता। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद वीर हाउस ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की।