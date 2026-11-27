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- अहमदाबाद में 19 से 24 नवंबर तक हुई प्रतियोगिता में देशभर के पुलिस खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पदक विजेता विपिन कादियान को किया सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। पुलिस की वर्दी में एसीपी विपिन कादियान ने बैडमिंटन कोर्ट में भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित तीसरी ऑल इंडिया पुलिस गेम्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 40 से अधिक आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने पहला स्थान हासिल किया, जबकि 35 प्लस आयु वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सम्मानित किया।अहमदाबाद में 19 से 24 नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में देशभर की पुलिस इकाइयों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुलिस सेवा में व्यस्त दिनचर्या के बावजूद विपिन कादियान नियमित रूप से बैडमिंटन का अभ्यास करते हैं। समय की पाबंदी और लगातार मेहनत को उन्होंने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया हुआ है। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में वह दो पदक जीतने में सफल रहे।युवाओं के लिए बने प्रेरणाविपिन कादियान की इस उपलब्धि से सोनीपत के खेल जगत में खुशी की लहर है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि व्यस्त नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी अपने शौक और लक्ष्य के लिए समय निकाला जा सकता है। दृढ़ इच्छाशक्ति, अनुशासन और निरंतर मेहनत के दम पर खेल के मैदान में भी नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं।सीपी ममता सिंह ने की सराहनापुलिस आयुक्त ममता सिंह ने भी विपिन कादियान के खेल की सराहना की। प्रशिक्षक ने बताया कि वह अभ्यास के दौरान पूरी लगन और अनुशासन के साथ खेलते हैं। खेल के प्रति उनकी गंभीरता और नियमित अभ्यास ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।