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- मोबाइल के आखिरी कॉल पर पुलिस ने टोनी से किया संपर्क- टोनी ने बताया- पत्नी की सहेली थी सपना, सुबह नौकरी के सिलसिले में युवक के साथ आई थीसंवाद न्यूज एजेंसीगन्नौर। राजलूगढ़ी-गन्नौर रेलवे स्टेशन के बीच वीरवार दोपहर बाद आम्रपाली एक्सप्रेस के सामने कूदकर एक युवक और युवती ने जान दे दी। दोनों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत थे, पहचान करने में पुलिस को परेशानी हुई। मृतका की पहचान पंजाब पठानकोट की सपना और उसके साथ युवक का शव पवन का बताया जा रहा है।गन्नौर जीआरपी प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि वीरवार दोपहर बाद पंजाब अमृतसर से बिहार कटिहार जाने वाली 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन के आगे एक युवक-युवती के कूदकर जान देने की जानकारी मिली। पुलिस टीम को घटनास्थल से एक मोबाइल फोन मिला। मोबाइल पर आखिरी में डायल के आधार पर पुलिस ने गन्नौर के प्रजापत मोहल्लेा निवासी टोनी कुमार को बुलाया। मूल रूप से पठानकोट निवासी टोनी कुमार गन्नौर की एक कंपनी में नौकरी करतें हैं। टोनी ने पुलिस को बताया कि मृतका का सपना उनकी पत्नी की सहेली थी। सपना पहले पठानकोट में उनकी पत्नी के साथ एक कंपनी में काम कर चुकी है। सपना वीरवार सुबह एक युवक के साथ कमरे पर आई। सपना ने उन्हें बताया था कि उसने युवक (पवन) के साथ शादी कर ली है। दोनों गन्नौर में कंपनी में नौकरी करने के सिलसिले में आए थे। दोपहर बाद दोनों बाजार से सामान खरीदने की बात कहकर कमरे से निकले थे। इसके बाद उन्हें इस मामले की जानकारी मिली।परिजनों से संपर्क के बाद होगी पहचान की पुष्टिजीआरपी प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। शव क्षत-विक्षत होने के कारण पहचान नहीं हो सकी। मृतकों के परिजनों का पता लगाया जा रहा है। परिजनों के पहुंचने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही दोनों मृतकों के संबंधों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। शवों का शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल जीआरपी मामले की जांच कर रही है।