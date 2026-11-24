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- सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी पिता की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई- 20 नवंबर को होनी थी शादी, विवाद के बाद बरात बिना शादी किए लौटी थीसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। दहेज में ब्रेजा कार और महंगे सामान की मांग पूरी न होने पर बरात बिना फेरे लिए लौटने के मामले में दिल्ली पुलिस से निलंबित सिपाही कुलदीप सहित छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायकर्ता युवती के पिता ने लड़के पक्ष पर ब्रेजा कार, आभूषण और महंगे कपड़ों की मांग का आरोप लगाया है।वेस्ट रामनगर निवासी सुभाष कुमार ने सेक्टर-27 थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि बेटी हीना की शादी गोहाना के गांधी नगर निवासी कुलदीप के साथ 22 मार्च को तय हुई थी। 19 नवंबर को सगाई हुई। सुभाष कुमार ने पुलिस को बताया कि रिश्ता तय होने से पहले लड़के पक्ष ने दहेज नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन शादी तय होने के बाद मांगें शुरू हो गईं। आरोप है कि कुलदीप, उसकी मां रेशमरती, भाई-भाभी और दो बिचौलियों ने आभूषण, महंगे कपड़े और ओरा कार की जगह ब्रेजा कार की मांग की। 20 नवंबर को शादी के दिन दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की के पिता और परिजनों के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और हाथापाई की। इसके बाद बरात बिना शादी किए वापस लौट गई। आरोप है कि शादी के लिए दिए गए सामान, आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं भी वापस नहीं की गईं।वर्जनशादी में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बिना शादी बरात ले जाने की शिकायत मिली थी। लड़की के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में गहनता से जांच कर ठोस कार्रवाई की जाएगी।राजदीप मोर, एसीपी सोनीपत।