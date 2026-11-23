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-सेक्टरों के साथ आसपास के गांवों के लोगों को भी मिलेगी राहत, चार लेन के प्रारूप में होगा सड़कों का निर्माणप्रदीप कौशिकसोनीपत। महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) सेक्टर के बीच अधूरी आठ सड़कों का निर्माण करने के लिए करीब 5.60 एकड़ जमीन अधिग्रहीत करेगा। प्राधिकरण ने सरकार को प्रस्ताव भेज है, मंजूरी मिलने 14.95 किलोमीटर लंबाई वाली सड़कों का निर्माण करागा।शहर में नए सेक्टर विकसित होने के साथ कई स्थानों पर सड़क नेटवर्क पूरा नहीं हो पाया है। सड़क का कुछ हिस्सा बन चुका है, लेकिंग कहीं-कहीं जमीन न होने के कारण निर्माण कार्य अटका है। इससे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए लोगों को मुख्य मार्गों से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इसका असर समय और ईंधन की खपत के साथ मुख्य सड़कों पर यातायात के दबाव के रूप में भी दिखाई देता है।22,522 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकताएसएमडीए की योजना के तहत सेक्टर-10/16, सेक्टर-10/17, सेक्टर-8/19, सेक्टर-18/19, सेक्टर-8/9, सेक्टर-6/9 और सेक्टर-33/34 के दो अलग-अलग हिस्सों में सड़क संपर्क पूरा किया जाएगा। प्राधिकरण को यहां 5.565 एकड़ (22,522 वर्ग मीटर) जमीन की आवश्यकता है।फोर लेन की तर्ज पर बनेंगी सडक़ेंप्रस्ताव के अनुसार इन सड़क मार्गों का निर्माण फोर लेन के प्रारूप में किया जाना है। इसमें दोनों कैरिज-वे के लिए 7.50 मीटर और 9.50 मीटर चौड़ाई का प्रावधान रखा गया है।मास्टर रोड की अधूरी कड़ियों की समस्याशहर में मास्टर रोड के अधूरे हिस्सों समस्या बने हैं। वर्ष 2022 के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आधिकारिक रिकॉर्ड में सेक्टर-30/37 से सेक्टर-34/35 के बीच 65 मीटर चौड़ी मास्टर रोड का 120 मीटर हिस्सा अतिक्रमण के कारण अधूरा था। इसी तरह सेक्टर-26/26ए से सेक्टर-26/33 के बीच 45 मीटर चौड़ी मास्टर रोड के 700 मीटर हिस्से में से 500 मीटर पर अतिक्रमण और शेष 200 मीटर पर जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण निर्माण कार्य रुका था। अक्तूबर में एसएमडीए ने सेक्टर-8/19 और सेक्टर-18/19 के बीच 45 मीटर चौड़ी सड़क पर फुटपाथ निर्माण तथा सेक्टर-18 और 19 के बीच स्वर्णप्रस्थ स्कूल रोड से सेक्टर-18ए की तरफ जाने वाली मास्टर रोड की विशेष मरम्मत के लिए करीब 5.50 करोड़ रुपये की निविदा जारी की थी।सरकार से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने और आवश्यक जमीन उपलब्ध होने के बाद ही आठ सड़क हिस्सों का निर्माण आगे बढ़ सकेगा। यदि योजना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ती है तो शहर के सड़क नेटवर्क की कई पुरानी अधूरी कड़ियां पूरी हो सकेंगी।ए. मोना श्रीनिवास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएमडीए।