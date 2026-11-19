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- मेगा फूड पार्क से रेल कोच फैक्टरी होते हुए गन्नौर तक जाने वाली सड़क भी होगी मजबूत- प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेजा, स्वीकृति के बाद शुरू होगी टेंडर प्रक्रियाफोटो 09: बड़ी औद्योगिक क्षेत्र। संवादसंवाद न्यूज एजेंसीगन्नौर। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र फेज-तीन में बदहाल सड़कों से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत सुधारने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। इसके तहत सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के साथ डामरीकरण भी कराया जाएगा। विभाग ने एस्टीमेट तैयार कर उच्च अधिकारियों के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।औद्योगिक क्षेत्र फेज-तीन की कई सड़कों का लंबे समय से सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाया है। इसके चलते सड़कों की सतह टूटने और जगह-जगह से खराब होने की समस्या बनी हुई है। औद्योगिक इकाइयों में आने-जाने वाले वाहनों और कर्मचारियों को भी इन सड़कों से आवागमन करना पड़ता है। सड़कों की खराब स्थिति के कारण औद्योगिक क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लंबे समय से सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की जरूरत महसूस की जा रही थी।गन्नौर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग भी योजना में शामिलएचएसआईआईडीसी की ओर से तैयार किए गए एस्टीमेट में मेगा फूड पार्क से रेल कोच फैक्टरी होते हुए गन्नौर तक जाने वाली सड़क को भी शामिल किया गया है। यह मार्ग औद्योगिक क्षेत्र को गन्नौर से जोड़ता है। सड़क की हालत खराब होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। योजना के तहत इस मार्ग का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इससे औद्योगिक क्षेत्र और गन्नौर के बीच आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।सड़कों का सुदृढ़ीकरण होने से औद्योगिक क्षेत्र में मालवाहक वाहनों की आवाजाही सुगम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जाएगा।अजीत कुंडू, कनिष्ठ अभियंता, एचएसआईआईडीसी बड़ी