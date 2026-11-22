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संवाद न्यूज जऐंसीखरखौदा। झिंझौली टोल प्लाजा के पास दिल्ली जाने वाले वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने कार से देसी शराब की 10 पेटियां बरामद की। कार चालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध शराब और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है।शनिवार रात करीब 10:30 बजे झिंझौली टोल प्लाजा के निकट एनएच-344पी पर हेड कांस्टेबल राजीव की अगुवाई में पुलिस की टीम नाका था। दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की जांच हो रही थी। सोनीपत की तरफ से एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार आकर रुकी। कार चालक झारखंड के जिला गिरिडीह के गांव नावासेर निवासी साहबुदीन अंसारी दिल्ली के जहांगीरपुरी में किराये पर रहता है। कार जांच में उसमें सफेद प्लास्टिक की पाॅलिथीन में देसी शराब की 10 पेटियां मिलीं। शराब पर फाॅरेस्ट फाल्कन डिस्टिलरी संतरा मार्का अंकित था। नाका इंचार्ज हेड कांस्टेबल राजीव ने चालक, कार और शराब को सैदपुर चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने साहबुदीन अंसारी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।यूईआर-2 से अनेक बार हो चुकी शराब तस्करीराष्ट्रीय राजमार्ग पर इससे पहले भी कई बार जांच के दौरान पुलिस शराब पकड़ चुकी है। एक नवंबर को यूपी नंबर की वैगनआर कार से 32 पेटी शराब पकड़ी गई थी। अक्तूबर में एक रात कार से 58 पेटी शराब पकड़ी गई थी। 24 अप्रैल को इसी नाके पर 600 पेटी शराब, इसके बाद 14 मई को इसी नाके पर तीन युवकों को 200 पव्वों के साथ पकड़ा था।