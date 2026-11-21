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डीएसपी कालांवाली ललित कुमार ने बताया कि आयोजन के ब्रांड एंबेसडर पद्मश्री व पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह भी मौजूद रहेंगे। हरियाणवी गायक रॉकस्टार एमडी, एमपी अटवाल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से धावकों में जोश भरेंगे। प्रशासन ने यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष पार्किंग जोन बनाए हैं। मैराथन के प्रतिभागी व आम लोग अपने वाहन महादेव नंदीशाला के नजदीक ओवरब्रिज के पास, पंजाब बस स्टैंड के पास और थाना रोड के नजदीक निर्धारित स्थल पर ही पार्क कर सकेंगे। धावकों को मार्ग भटकने से बचाने के लिए पूरे रूट पर दिशा-निर्देशक बोर्ड लगाए गए हैं। ट्रैक पर पेयजल, एंबुलेंस और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। छह डीएसपी, 172 एनजीओ और 835 जवानों सहित 1,013 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है।विजेताओं को मिलेंगे नकद पुरस्कार और मेडल21 किलोमीटर की ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 50 हजार रुपये, द्वितीय को 37,500 रुपये व तृतीय को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसी प्रकार 10 किलोमीटर की ओवरऑल श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमश: 25 हजार, 15 हजार और 10 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आयु वर्ग के अनुसार अंडर-18, 18 से 45 वर्ष, 45 से 60 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागियों के लिए भी पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन सभी आयु वर्गों में 21 किलोमीटर दौड़ के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को क्रमश: 10 हजार, 7,500 और 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, 10 किलोमीटर दौड़ में आयु वर्ग के अनुसार प्रथम स्थान पर 7,500 रुपये, द्वितीय स्थान पर 5 हजार रुपये और तृतीय स्थान पर 3 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।इन वैकल्पिक मार्गों का करें उपयोग- डबवाली से रोड़ी-सरदूलगढ़ जाने वाले जलालआना टी-प्वाइंट, चकेरियां, गदराना, सुखचैन व भादड़ा से कुरंगावाली बस अड्डा होकर जाएं।- रोड़ी से डबवाली जाने वाले कुरंगावाली बस अड्डा, कमाल, पक्का शहीदा, दादू व एसडीएम कार्यालय रोड से जलालआना टी-प्वाइंट होकर निकलें।- ओढ़ां से पंजाब बठिंडा-रामामंडी जाने वाले जलालआना टी-प्वाइंट, जगमालवाली, असीर व देसूमलकाना के रास्ते जाएं।