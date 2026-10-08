टैलेंट हंट शो : हुनर के रंगों से सजा मंच, अमन शर्मा बने मिस्टर इन्सपाइरो

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कॉस्ट्यूम एवं ड्रेस डिजाइनर रजत मंचंदा, हरियाणवी फिल्म लेखक-निर्माता रमेश चहल, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के डीवाईडब्ल्यू डॉ. राजेश छिकारा और विपिन कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। गायक रवींद्र सवी और थिएटर निर्देशक रोहित ने भी विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिताओं में सोलो सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, हरियाणवी व पंजाबी डांस, क्विज, एलोक्यूशन, फोटोग्राफी, रील्स, कार्टूनिंग, पेंटिंग, पीपीटी और मिमिक्री शामिल रहे।बेस्ट ड्रेस में बीकॉम प्रथम वर्ष के पवन प्रथम रहे। सार्थक और आकाश रनर-अप रहे। ओवरऑल प्रदर्शन में ईशान तीसरे स्थान पर रहे। कार्टूनिंग में प्रिंस प्रथम, साहिल द्वितीय तथा सुखवीर व रहीम खान तृतीय रहे। ऑन-द-स्पॉट पेंटिंग में सुमीत सिंह, अरमान शर्मा और गुरप्यार सिंह क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे।पीपीटी में शुभम जैन प्रथम, लविन इन्सां द्वितीय और सौरव भारती तृतीय रहे। सोलो सिंगिंग में सोनी सिंगल, हर्षदीप और सुखजोत ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाया। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में हर्षदीप प्रथम, जस्सन द्वितीय और सुखजोत तृतीय रहे।हरियाणवी डांस में विक्रांत, प्रहलाद व हैप्पी और पंजाबी डांस में गुरुसिमरन, कौशल और नारायण क्रमश: पहले तीन स्थानों पर रहे। मिमिक्री में अजय सिंह राजपूत प्रथम, रील्स में राम सिंह प्रथम, अनमोल द्वितीय और रणवीर सिंह तृतीय रहे।