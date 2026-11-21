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इनमें सिरसा के आंकड़े विशेष रूप से चिंताजनक हैं। सैलजा ने सरकार से नशामुक्ति केंद्रों की सुविधाओं, युवाओं के पुनर्वास और रोजगार सृजन पर जवाब मांगा है। उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या समाप्त करने संबंधी भाजपा नेताओं की घोषणाओं पर सवाल उठाए हैं।उन्होने कहा कि भाजपा को दूसरे राज्यों में नशा खत्म करने की बातें करने से पहले हरियाणा में नशे और बेरोजगारी की गंभीर समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में करीब 12 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन नशे की बढ़ती समस्या को लेकर सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा जरूरी है।कुमारी सैलजा ने सवाल उठाया कि सरकार बताए कि प्रदेश में कितने सरकारी नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं और उनमें कितने प्रशिक्षित चिकित्सक, मनोचिकित्सक तथा काउंसलर उपलब्ध हैं। उपचार के बाद मरीजों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गई है।उन्होंने कहा कि नशामुक्ति केंद्रों में पहुंचने वाले प्रत्येक जरूरतमंद को गुणवत्तापूर्ण उपचार और नियमित परामर्श मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, नशे और अपराध के बीच संभावित संबंधों को भी गंभीरता से समझने की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि हरियाणा सरकार नशामुक्ति और रोजगार सृजन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना घोषित करे तथा सिरसा सहित नशे से प्रभावित जिलों में उपचार और पुनर्वास सुविधाओं को प्राथमिकता दे।