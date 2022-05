{"_id":"62928ea41849e102eb012b6b","slug":"rally-of-cm-manohar-lal-held-today-in-sirsa-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिरसा: सीएम के स्वागत के लिए सजा ओढां, आठ डीएसपी व 700 पुलिसकर्मी संभालेंगे व्यवस्था ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 29 May 2022 02:35 AM IST