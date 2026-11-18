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पंचायत भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सबसे ज्यादा नजर यूसीएस टेंडरों से जुड़ी शिकायत पर रहेगी। जांच रिपोर्ट में भी कई गलियों का निर्माण मौके पर नहीं होने की बात सामने आ चुकी है। नगर परिषद अधिकारियों ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं।अब शहरवासियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देंगे। पिछली बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि दस्तावेज मिलने पर अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। भाजपा पार्षदों संजीव रातुसरिया और दीपक बांसल को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया था। दोनों पार्षदों ने सीएम कार्यालय को संबंधित दस्तावेज सौंपे थे। ऐसे में इस बार बैठक में यूसीएस मामला प्रमुख चर्चा का विषय रहने की संभावना है।बैठक में 12 नई, तीन पुरानी शिकायतें रखी जाएंगी : पंचायत भवन में होने वाली बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी जाएंगी। इनमें तीन पुरानी और 12 नई शिकायतें शामिल हैं। शिकायतों का संबंध पुलिस प्रशासन, परिवार पहचान पत्र, बिजली निगम, सिंचाई विभाग और नगर परिषद से है।किसी को दयालु योजना का लाभ, किसी को मुआवजे की आस : ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़ी शिकायतें रखी जाएंगी। एक शिकायत में भाई की मृत्यु के बाद दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता मांगी गई है। वहीं, कुछ लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के तहत मिलने वाली सब्सिडी की मांग उठा रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काटने से परेशान लोग भी अपनी शिकायत रखेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन से जुड़ी दो से तीन शिकायतें भी बैठक में शामिल की गई हैं।