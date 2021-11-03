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प्रदेश के बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के निशुल्क दर्शन करवाने की कड़ी में प्रदेश सरकार अब उन्हें पवित्र नगरी वाराणसी की यात्रा पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिसंबर व जनवरी माह के बीच में विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को काशी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। इस यात्रा के लिए इच्छुक और पात्र बुजुर्गों के पंजीकरण हेतु जल्द ही आधिकारिक पोर्टल खोला जाएगा।यात्रा की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने चंडीगढ़ में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की।विभागीय तैयारियों के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विशेष तीर्थ यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सफर के दौरान बुजुर्गों की सुविधा और जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके तहत रेल यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु को सरकार की ओर से एक विशेष पर्यटक किट भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।इस सरकारी योजना का लाभ केवल वही बुजुर्ग उठा सकेंगे, जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है। इसके अलावा, आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पोर्टल लाइव होते ही पात्र नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।अयोध्या और नांदेड़ साहिब की हो चुकी है यात्रागौरतलब है कि प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बुजुर्गों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। वाराणसी से पहले सरकार इस योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर और महाराष्ट्र के श्री हजूर नांदेड़ साहिब की निशुल्क यात्रा करवा चुकी है।