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डबवाली रोड पर पिछले कई वर्षों से स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था बदहाल है। वर्ष 2016 में यहां विशेष पोल और सोडियम लाइटें लगाई गई थीं, लेकिन एजेंसी की ओर से लगाई गई लाइटें एक साल के भीतर ही खराब होने लगीं। इसके बाद नगर परिषद और ठेकेदार के बीच विवाद हो गया। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचने के कारण नए पोल लगाने की योजना भी प्रभावित हुई। अब कोर्ट का फैसला नगर परिषद के पक्ष में आने के बाद विभाग ने नए सिरे से काम शुरू करने की तैयारी की है।डबवाली रोड पर अंधेरे की समस्या को लेकर करीब दो माह पहले एयरफोर्स अधिकारियों ने उपायुक्त से स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त करवाने की मांग की थी। इसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर नगर परिषद ने एयरफोर्स क्षेत्र के आसपास करीब 20 पोल पर अस्थायी व्यवस्था करके लाइटें शुरू करवाई थीं। हालांकि मौजूदा समय में इनमें से पांच से सात लाइटें बंद हो चुकी हैं। कई पोल भी जर्जर अवस्था में हैं और उनके गिरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अस्थायी व्यवस्था भी लोगों को पूरी राहत नहीं दे पा रही है।चतरगढ़पट्टी से चौटाला हाउस से पहले तक सड़क पर बारिश के दौरान दो से तीन फीट तक पानी जमा हो जाता है। ऐसे में रात के समय अंधेरा होने के कारण वाहन चालकों की परेशानी और बढ़ जाती है। कई बार वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। सड़क पर बने कट और कॉलोनियों से निकलकर मुख्य मार्ग पर आने वाले रास्ते भी हादसों का कारण बनते हैं। स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से रात में इन कटों और ब्रेकर का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है।अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2016 में डबवाली रोड पर पोल और सोडियम लाइटें लगाई गई थीं। एजेंसी की ओर से लगाई गईं लाइटें एक साल में ही खराब होने लगीं। लाइटें जल्द खराब होने के बाद एजेंसी के साथ विवाद हुआ और मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया। इसी दौरान अगस्त 2024 में करीब 1.40 करोड़ रुपये की लागत से नए स्ट्रीट लाइट पोल लगाने के लिए निविदा जारी की गई थी, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण इस पर काम आगे नहीं बढ़ सका। नवंबर 2025 में उच्च न्यायालय का फैसला नगर परिषद के पक्ष में आने के बाद पुराने जर्जर पोल हटाने का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद फरवरी 2026 में नए सिरे से एस्टीमेट और निविदा की प्रक्रिया शुरू की गई।फरवरी 2026 में स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। पहले जेई अजय कुमार को बिजली शाखा सौंपी गई। उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और एक करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट तैयार किया। इस दौरान साइट को हैक कर लिया गया था और एक माह तक एचडब्लयूईपी की साइट पूरी तरह से बंद रही। बाद में, जेई अजय से शाखा का चार्ज लेकर जेई रोहित हुड्डा को दिया गया। उन्होंने प्रोजेक्ट को जुलाई माह के आसपास फाइल कर लिया। इस दौरान सीएम फ्लाइंग से लेकर स्टेट विजिलेंस तक की टीमें विभिन्न विकास कार्यों की जांच करती रही। जिससे प्रोजेक्ट अटक गया। उसके बाद जेई रोहित हुड्डा का डेढ़ माह पहले डबवाली ट्रांसफर कर दिया गया। जिसके बाद अब पुनः दूसरे जेई को चार्ज दिया गया और टेंडर लगाया गया है।रात में दिखाई नहीं देते ब्रेकरडबवाली रोड शहर का प्रमुख मार्ग है। इस पर अनाज मंडी सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों की ओर जाने वाले वाहनों का आवागमन रहता है। मंडी में सीजन के समय भारी वाहन आते हैं। अधिकारियों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 30 हजार से अधिक वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। सड़क पर चौटाला हाउस के पास चार, एयरफोर्स स्कूल और मुख्य गेट के आसपास कई ब्रेकर बने हुए हैं। इसके अलावा गोशाला, मीरपुर कॉलोनी और रजवाहे के पास भी ब्रेकर हैं। रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण ये ब्रेकर वाहन चालकों को समय पर दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।जल्द शुरू करवाया जाएगा कामनगर परिषद के एसडीओ सुमित चोपड़ा ने बताया कि चतरगढ़पट्टी से लेकर मीरपुर कॉलोनी से आगे तक स्ट्रीट लाइट के पोल लगाए जाएंगे। इसके लिए 92 लाख रुपये का निविदा जारी किया गया है। यह लंबे समय से लोगों की मांग थी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम जल्द से जल्द शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा।