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Rohtak News: सांपला नपा के उप प्रधान के चुनाव को लेकर बैठक आज

Wed, 04 Nov 2026 11:13 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 04 Nov 2026 11:13 PM IST
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Meeting today regarding the election of the vice-chairperson of the Sampla Municipal Council
सांपला। नगर पालिका सांपला के उप प्रधान पद के लिए चुनाव करवाने के लिए 5 नवंबर को सुबह 11 बजे विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक सांपला स्थित नगर पालिका कार्यालय के मीटिंग हाॅल में होगी। उप प्रधान पद के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक सहित अपना नामांकन भर सकते है। सांपला की उपमंडल अधिकारी नागरिक अंकिता पंवार ने बताया कि बैठक में सुबह 11ः25 से 12ः05 बजे तक नामांकन प्राप्त किए जाएंगे। दोपहर 12ः05 से 12ः25 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दोपहर 12ः25 से 12ः45 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे व यदि आवश्यक हुआ तो दोपहर 12ः45 से 1ः45 बजे तक उप प्रधान पद के लिए मतदान करवाया जाएगा और मतदान के तुरंत बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। संवाद
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