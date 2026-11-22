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पुलिस को दी शिकायत में गीतांजलि इंकलेव निवासी बिमला देवी, गीता देवी, आशा देवी, पवन कुमार, ममता देवी, मुकेश कुमारी व संतोष कुमारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मार्च 2026 में सिविल कोर्ट से मिले नोटिस में बताया गया कि जिस जमीन में मकान बने हुए हैं वह जमीन रजिस्ट्री में बताई गई जमीन नहीं है। ऐसे में मकान खाली करके कब्जा छोड़ दें। इसके बाद सभी लोग आरोपियों से मिलने पहुंचे। वहां उन्हें धमकी देकर भगा दिया गया। झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। आरोपियों ने पैसे देने से इन्कार कर दिया।2012 से 2024 के बीच में कराई गई रजिस्ट्रीआरोप है कि आरोपी ऊषा बतरा व पूजा सहगल ने संतोष कुमारी को 5 जून 2012, सरोज कुमारी ने बिमला देवी को 17 दिसंबर 2012 और 16 दिसंबर 2013, अरुण बतरा ने गीता देवी को 2 नवंबर 2020, संदीप कुमार ने आशा देवी को 22 मई 2019, सुशीला ने पवन कुमार को 12 अगस्त 2024 व दलजीत सिंह ने ममता देवी को 27 नवंबर 2020 को जमीन बेची। इसके अलावा बाबा प्रेमदास के वारिसों पर मुकेश कुमारी को 20 सितंबर 2018 को जमीन बेचने का आरोप है।गीतांजलि इंकलेव उनकी बेटी के नाम पर जरूर बना है लेकिन मेरे परिवार का इस पूरे मामले में कोई संबंध नहीं है। जहां तक मुझे पता है जमीन के मालिकाना हक को लेकर सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। उसका फैसला आना बाकी है। जमीन बेचते समय सही जगह रजिस्ट्री कराई गई है। कोर्ट के निर्णय के बाद स्थिति साफ हो जाएगी।शादीलाल बतरा, पूर्व राज्यसभा सदस्य कांग्रेस....कांग्रेस राज में बना था इंकलेव, उस समय भी उठे थे सवालकांग्रेस नेता शादीलाल बतरा 2005 व 2008 में रोहतक शहर से विधायक रहे। बाद में राज्यसभा सदस्य बने। भिवानी रोड पर कांग्रेस की सरकार में गीतांजलि इंकलेव बनाया गया उस समय भी सवाल उठे थे कि इंकलेव के निर्माण में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। मुझे भी कानूनी नोटिस भी आया था।अशोक खुराना, एडवोकेट एवं पूर्व पार्षद भाजपाभाली निवासी संजीव ढुल ने भेजा था नोटिसपीड़ित एवं पूर्व फौजी मंगलराम ने बताया कि डेढ़ साल पहले उन्हें पता चला कि रजिस्ट्री में बताई गई जमीन में उनके मकान नहीं बने हुए हैं। वे जमीन बेचने वालों के पास गए। उन्हें भरोसा दिया गया कि कुछ नहीं होगा। मार्च में भाली निवासी पेट्रोल पंप मालिक संजीव ढुल ने लीगल नोटिस भेजा। बताया कि उसकी 2400 वर्ग गज जमीन में 30 से 100 गज तक के 22 के करीब मकान बने हुए हैं। ढुल ने बताया कि जमीन उनके पूर्वजों के नाम है। डेढ़ साल की मेहनत के बाद रिकाॅर्ड निकलवाने पर हकीकत सामने आई। मंगलराम ने बताया कि दो प्लाॅटों की रजिस्ट्री में दी गई जमीन इंकलेव से बाहर है। जांच में बाकी 20 प्लॉट की जमीन जमीन इंकलेव में हैं। कहीं पार्क है तो कहीं खाली प्लाट हैं।वर्जनआर्थिक अपराध जांच शाखा की रिपोर्ट के आधार पर आठ आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों और पीड़ितों से रिकॉर्ड लेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।निकेश अहलावत, जांच अधिकारी थाना शिवाजी कॉलोनी