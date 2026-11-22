Rohtak News: एंबुलेंस लिखी गाड़ी से 215 पेटी अवैध शराब बरामद
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:15 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:15 AM IST
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गोहाना। क्राइम यूनिट टीम ने रोहतक-पानीपत हाईवे पर रुखी गांव के नजदीक एंबुलेंस लिखी गाड़ी से अवैध रूप से लाई गई शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने गाड़ी से अंग्रेजी शराब की 215 पेटी बरामद की हैं। अवैध रूप से शराब रखने पर गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपी अजय चरखी दादरी जिला के बौंद कलां गांव का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की क्राइम यूनिट टीम रोहतक-पानीपत हाईवे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को एंबुलेंस लिखी हुई पिकअप गाड़ी से अवैध रूप से शराब की तस्करी की सूचना मिली थी।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के पुल के नीचे नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद पानीपत की तरफ से एंबुलेंस लिखी हुई एक गाड़ी आई। पुलिस ने गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद हुई। संवाद
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गिरफ्तार आरोपी अजय चरखी दादरी जिला के बौंद कलां गांव का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की क्राइम यूनिट टीम रोहतक-पानीपत हाईवे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को एंबुलेंस लिखी हुई पिकअप गाड़ी से अवैध रूप से शराब की तस्करी की सूचना मिली थी।
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सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के पुल के नीचे नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद पानीपत की तरफ से एंबुलेंस लिखी हुई एक गाड़ी आई। पुलिस ने गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद हुई। संवाद
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