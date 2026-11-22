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गिरफ्तार आरोपी अजय चरखी दादरी जिला के बौंद कलां गांव का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की क्राइम यूनिट टीम रोहतक-पानीपत हाईवे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को एंबुलेंस लिखी हुई पिकअप गाड़ी से अवैध रूप से शराब की तस्करी की सूचना मिली थी।सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के पुल के नीचे नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद पानीपत की तरफ से एंबुलेंस लिखी हुई एक गाड़ी आई। पुलिस ने गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद हुई। संवाद