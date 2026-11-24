Rewari News: साहित्योत्सव में जुटेंगे प्रदेशभर के साहित्यकार
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 24 Nov 2026 11:22 PM IST
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रेवाड़ी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 30 वर्ष पूर्ण होने पर 29 नवंबर को जैन पब्लिक स्कूल में प्रदेशस्तरीय साहित्योत्सव आयोजित होगा। इसमें परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुशील चंद्र त्रिवेदी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. मनोज शर्मा सहित प्रदेशभर के साहित्यकार शामिल होंगे।
आयोजन को लेकर मंगलवार को विद्यालय सभागार में तैयारी बैठक हुई। परिषद के महामंत्री गोपाल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला हरियाणा प्रवास होगा।
बैठक में संरक्षक डॉ. एलएन शर्मा के मार्गदर्शन, श्रुति शर्मा की अध्यक्षता और वरिष्ठ साहित्यकार सत्यवीर नाहड़िया की देखरेख आयोजन की रूपरेखा तय कर विभिन्न प्रभार सौंपे गए। आयोजन में कई साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। अगली बैठक शनिवार शाम चार बजे होगी।
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आयोजन को लेकर मंगलवार को विद्यालय सभागार में तैयारी बैठक हुई। परिषद के महामंत्री गोपाल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला हरियाणा प्रवास होगा।
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बैठक में संरक्षक डॉ. एलएन शर्मा के मार्गदर्शन, श्रुति शर्मा की अध्यक्षता और वरिष्ठ साहित्यकार सत्यवीर नाहड़िया की देखरेख आयोजन की रूपरेखा तय कर विभिन्न प्रभार सौंपे गए। आयोजन में कई साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। अगली बैठक शनिवार शाम चार बजे होगी।
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