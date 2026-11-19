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रेवाड़ी। पुलिस की नशा मुक्ति टीम ने गांव खड़गवास और बोहतवास अहीर में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों, साइबर ठगी से बचाव की जानकारी दी गई। टीम ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज को प्रभावित करता है। युवाओं को पढ़ाई, खेल और अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों और नशे की खरीद-बिक्री की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। नशे से संबंधित सूचना मानस हेल्पलाइन 1933 पर भी दी जा सकती है। अभियान के दौरान ग्रामीणों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए अनजान लोगों से ओटीपी और पासवर्ड साझा नहीं करने की सलाह दी गई। साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना देने को कहा गया। इसके अलावा हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के पालन का महत्व बताया। आपात स्थिति में डायल 112 पर सूचना देने की अपील की गई।