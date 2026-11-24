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एएसआई जितेंद्र ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज के लिए नुकसानदायक है। इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई, खेल और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों से गांव में नशे की बिक्री या सेवन से जुड़ी गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई।अभियान के दौरान ग्रामीणों को साइबर ठगी से बचाव के तरीके भी बताए गए। टीम ने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी, एक बार इस्तेमाल होने वाला गुप्त अंक और पासवर्ड साझा न करें।साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर सहायता नंबर 1930 पर शिकायत करें, ताकि ठगी की रकम को आगे खातों में जाने से रोकने का प्रयास किया जा सके।इसके अलावा यातायात नियमों की जानकारी देते हुए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। आपात स्थिति में 112 और नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना 1933 पर देने को कहा गया।