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गांव नारायणपुर निवासी राजेश यादव ने शिकायत में बताया था कि 30 अक्तूबर की रात करीब साढ़े 10 बजे वह अपनी दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान एक स्विफ्ट कार में सवार होकर 6-7 युवक वहां पहुंचे।आरोप है कि युवक लाठी-डंडों और हथियारों से लैस थे। उन्होंने दुकान के बाहर उतरते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने के लिए उसकी ओर दौड़े। अपनी जान बचाने के लिए राजेश दुकान के पिछले दरवाजे से भाग गया।इसके बाद हमलावरों ने हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने दुकान के बाहर खड़ी उसकी स्कूटी और बाइक में भी तोड़फोड़ की।घटना की गंभीरता को देखते हुए सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया था। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। तलाशी के दौरान दुकान के काउंटर से गोली का एक खाली खोल भी बरामद हुआ था।पुलिस ने जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर अंकित और युद्धवीर को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है।पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। इस दौरान वारदात में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी और अन्य फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।