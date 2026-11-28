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रेवाड़ी। रेवाड़ी बास्केटबॉल संघ की ओर से सीनियर बास्केटबॉल टीम (पुरुष एवं महिला) के चयन के लिए 29 नवंबर को गांव संगवाड़ी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बास्केटबॉल मैदान में ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जिला टीम में जगह मिलेगी।चयनित खिलाड़ी 4 से 6 दिसंबर तक हिसार में आयोजित होने वाली 58वीं हरियाणा राज्य सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।बास्केटबॉल संघ के सचिव लख्मीचंद ने बताया कि चयन प्रक्रिया रविवार को दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे।ट्रायल में भाग लेने के लिए प्रति खिलाड़ी 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में केवल जिले के निवासी खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे।संघ की ओर से खिलाड़ियों के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी प्रतिभागियों को अपना आधार कार्ड मूल रूप में और उसकी एक प्रति साथ लानी होगी।इसके अलावा खिलाड़ियों को उचित बास्केटबॉल खेल किट में ही मैदान पर पहुंचना होगा। निर्धारित समय पर पहुंचना भी अनिवार्य रहेगा।ट्रायल में खिलाड़ियों के खेल कौशल और प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले की ओर से खेलने का अवसर मिलेगा। संघ ने जिले के इच्छुक पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों से अधिक से अधिक संख्या में ट्रायल में पहुंचने की अपील की है।