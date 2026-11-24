Rewari News: ऑनलाइन टायर खरीदने के नाम पर ट्रांसपोर्ट कारोबारी से 1.60 लाख रुपये ठगे
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 24 Nov 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। ऑनलाइन माध्यम से टायर खरीदने के चक्कर में नई बस्ती निवासी एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। आरोपियों ने भारत टायर सर्विस के नाम से संपर्क कर उससे तीन बार में 1 लाख 60 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। बाद में बताए गए पते पर पहुंचने पर वहां कोई कारोबारी नहीं मिला।
पुलिस को दी शिकायत में नई बस्ती निवासी मनोज मिश्रा ने बताया कि वह नई अनाज मंडी क्षेत्र में श्रीजी लॉजिस्टिक्स के नाम से परिवहन का कारोबार करता है। 13 नवंबर को उसने ऑनलाइन माध्यम से टायर खरीदने के लिए भारत टायर सर्विस के नाम से संपर्क किया था।
संबंधित व्यक्ति ने अपना पता राजकोट, गुजरात बताया था। बातचीत के बाद मनोज ने बताए गए बैंक खातों में तीन बार में कुल 1.60 लाख रुपये भेज दिए। इनमें 13 नवंबर को दोपहर 1:26 बजे 62 हजार रुपये और दोपहर 2:46 बजे 93 हजार रुपये आईसीआईसीआई बैंक खाते से स्थानांतरित किए गए। तीसरे लेनदेन का विवरण भी शिकायत में दिया गया है।
विज्ञापन
मनोज के अनुसार 17 नवंबर को उसे पता चला कि बताए गए पते पर भारत टायर सर्विस के नाम से कोई कारोबारी मौजूद नहीं है। इसके बाद उसे ठगी का संदेह हुआ और उसने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस से संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करवाकर जांच करने और ठगी की राशि वापस दिलाने की मांग की।
विज्ञापन
पुलिस को दी शिकायत में नई बस्ती निवासी मनोज मिश्रा ने बताया कि वह नई अनाज मंडी क्षेत्र में श्रीजी लॉजिस्टिक्स के नाम से परिवहन का कारोबार करता है। 13 नवंबर को उसने ऑनलाइन माध्यम से टायर खरीदने के लिए भारत टायर सर्विस के नाम से संपर्क किया था।
विज्ञापन
संबंधित व्यक्ति ने अपना पता राजकोट, गुजरात बताया था। बातचीत के बाद मनोज ने बताए गए बैंक खातों में तीन बार में कुल 1.60 लाख रुपये भेज दिए। इनमें 13 नवंबर को दोपहर 1:26 बजे 62 हजार रुपये और दोपहर 2:46 बजे 93 हजार रुपये आईसीआईसीआई बैंक खाते से स्थानांतरित किए गए। तीसरे लेनदेन का विवरण भी शिकायत में दिया गया है।
विज्ञापन
मनोज के अनुसार 17 नवंबर को उसे पता चला कि बताए गए पते पर भारत टायर सर्विस के नाम से कोई कारोबारी मौजूद नहीं है। इसके बाद उसे ठगी का संदेह हुआ और उसने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस से संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करवाकर जांच करने और ठगी की राशि वापस दिलाने की मांग की।