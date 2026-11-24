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पुलिस को दी शिकायत में नई बस्ती निवासी मनोज मिश्रा ने बताया कि वह नई अनाज मंडी क्षेत्र में श्रीजी लॉजिस्टिक्स के नाम से परिवहन का कारोबार करता है। 13 नवंबर को उसने ऑनलाइन माध्यम से टायर खरीदने के लिए भारत टायर सर्विस के नाम से संपर्क किया था।संबंधित व्यक्ति ने अपना पता राजकोट, गुजरात बताया था। बातचीत के बाद मनोज ने बताए गए बैंक खातों में तीन बार में कुल 1.60 लाख रुपये भेज दिए। इनमें 13 नवंबर को दोपहर 1:26 बजे 62 हजार रुपये और दोपहर 2:46 बजे 93 हजार रुपये आईसीआईसीआई बैंक खाते से स्थानांतरित किए गए। तीसरे लेनदेन का विवरण भी शिकायत में दिया गया है।मनोज के अनुसार 17 नवंबर को उसे पता चला कि बताए गए पते पर भारत टायर सर्विस के नाम से कोई कारोबारी मौजूद नहीं है। इसके बाद उसे ठगी का संदेह हुआ और उसने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस से संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करवाकर जांच करने और ठगी की राशि वापस दिलाने की मांग की।