Rewari News: 207 राशन डिपो के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन, 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित

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रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 207 राशन डिपो के लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है।डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इच्छुक आवेदक जिले में उपलब्ध रिक्तियों का विवरण खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांव लिसाना और डाबड़ी में राशन डिपो के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं है, इसलिए इन दोनों गांवों की रिक्तियां रद मानी जाएंगी।डीसी ने बताया कि आवेदनकर्ता संबंधित गांव या वार्ड का निवासी और बेरोजगार होना चाहिए। उसकी आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। आवेदक की आर्थिक पृष्ठभूमि भी संतोषजनक होनी चाहिए।राशन डिपो के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विधवाओं और तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।इच्छुक एवं पात्र आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पात्रता और विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। डीसी ने आवेदकों से अपील की है कि वे सभी शर्तों का अध्ययन कर 10 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।