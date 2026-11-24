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उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, नवाचार और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।बताया कि राज्य स्तर पर चयनित कर्मचारियों को 51 हजार रुपये प्रति सदस्य और जिला स्तर पर 31 हजार रुपये प्रति सदस्य की नकद राशि दी जाएगी। राज्य स्तर पर दो श्रेणियों में अधिकतम पांच-पांच पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि जिला स्तर पर अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जा सकेंगे।योजना के तहत कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकतम चार सदस्यों की टीम बनाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के ग्रुप ए, बी, सी और डी के पात्र कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित अवधि में किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। यह अवधि 1 जनवरी 2025 से 30 अक्तूबर 2026 तक है।आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल निर्धारित किया गया है। आवेदन के साथ अधिकतम 200 शब्दों में परियोजना का विवरण और 10 स्लाइड तक की प्रस्तुति देनी होगी। इसमें कार्य की उपलब्धियां, परिणाम और समाज पर पड़े सकारात्मक प्रभाव की जानकारी देनी होगी। आवेदन कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगे भेजे जाएंगे। विजेताओं का चयन 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।