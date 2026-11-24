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हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 10 सब हेल्थ सेंटरों को पीएचसी में बदलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इनके संचालन के लिए कुल 120 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 90 नियमित और 30 ग्रुप-डी के पद शामिल हैं।नियमित पदों पर सरकार के निर्धारित वेतनमान के अनुसार नियुक्तियां होंगी,। अनुबंधित पद हरियाणा सरकार की अनुबंधित कर्मचारी नीतिके तहत भरे जाएंगे।स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में स्वीकृति आदेश जारी किया था। 18 नवंबर को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश भेजे गए।इसके तहत पीएचसी भवन निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।