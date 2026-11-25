विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टीम ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज के लिए नुकसानदायक है। इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई, खेल और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहकर ही बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है।टीम ने ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने का आह्वान किया। पुलिस ने अपील की कि नशे की खरीद-फरोख्त से संबंधित सूचना मानास हेल्पलाइन नंबर 1933 पर दें। आपात स्थिति में डायल 112 पर संपर्क करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अभियान के अंत में ग्रामीणों ने नशे और साइबर अपराधों से दूर रहने तथा नशामुक्त रेवाड़ी बनाने में सहयोग करने का संकल्प लिया।जागरूकता अभियान के दौरान ग्रामीणों को साइबर अपराधों के प्रति भी सतर्क किया गया। टीम ने बताया कि अनजान फोन कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से ठग लोगों से ओटीपी, पासवर्ड और निजी जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं।ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए।इसके अलावा ग्रामीणों को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने तथा यातायात संकेतों का पालन करने की जानकारी दी गई।