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अधिकरण ने वाहन चालक, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। गांव गोकलगढ़ निवासी 44 वर्षीय सुनील कुमार 24 दिसंबर 2021 को साइकिल से खेतों की ओर जा रहे थे।रेवाड़ी-झज्जर मार्ग पर राजा मित्रसैन समाधि स्थल के पास एक ऑल्टो कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल सुनील कुमार को पहले रेवाड़ी और फिर गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई सुधीर की शिकायत पर तीन जनवरी 2022 को सदर थाना रेवाड़ी में एफआईआर दर्ज हुई थी।सुनील कुमार की पत्नी बबली, बेटे-बेटियों और पिता सुरेंद्र कुमार ने 60 लाख रुपये मुआवजे की याचिका दायर की थी। परिवार ने बताया कि सुनील कुमार पूर्व सैनिक थे और सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करते थे। उनकी आय पर ही परिवार की आजीविका निर्भर थी।सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने हादसे में कार की संलिप्तता और चालक की लापरवाही पर सवाल उठाए थे। कंपनी ने मृतक की आय पर भी आपत्ति जताई।अधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शी सुनील कुमार और मृतक की पत्नी बबली के बयान को आधार माना। पुलिस की आरोप पत्र रिपोर्ट और चिकित्सा दस्तावेज भी देखे गए। अधिकरण ने कार चालक अजय सिंह को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया।अधिकरण ने मृतक की मासिक आय 30,578 रुपये निर्धारित की। इसमें सेना की सेवा पेंशन 20,775 रुपये और न्यूनतम वेतन 9,803 रुपये शामिल था। भविष्य की संभावित आय में 25 फीसदी वृद्धि जोड़ी गई।व्यक्तिगत खर्च के लिए एक चौथाई राशि घटाई गई। मुआवजे का अनुपात भी तय किया गया है। पत्नी को 30 फीसदी, बेटे को 20 फीसदी, दोनों बेटियों को 20-20 फीसदी और पिता को 10 फीसदी हिस्सा मिलेगा। बीमा कंपनी को दो महीने के भीतर यह राशि परिजनों के बैंक खातों में हस्तांतरित करनी होगी।