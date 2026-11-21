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फूल विक्रेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। स्थानीय फूल बाजार के व्यापारियों के मुताबिक नवंबर से फरवरी तक का समय शादी समारोहों का मुख्य सीजन माना जाता है।इस दौरान हल्दी, मेहंदी, तिलक, बरात और सजावट के लिए भारी मात्रा में फूलों की खरीद की जाती है। इस वर्ष शादियों की संख्या अधिक होने से फूलों की मांग अचानक बढ़ गई है।मांग बढ़ने के कारण मंडी में फूलों की आपूर्ति पहले जैसी नहीं रह पाती जिससे दामों में उछाल आना स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा मांग चमेली और गुलाब की रहती है क्योंकि ये दोनों फूल शादी के शुभ कार्यों और सजावट में सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं।गुलाब का उपयोग वरमाला, कार सजावट और मंच की सजावट में किया जाता है। वहीं चमेली के फूल बड़ी मात्रा में गजरा, मंडप की सजावट के लिए खरीदे जाते हैं।फूल विक्रेता मोहन ने बताया कि पिछले सप्ताह तक जो गुलाब 180 से 220 रुपये किलो मिल रहा था, वह अब 280 से 300 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं गेंदा 120 से 150 रुपये किलो महंगा हुआ है।चमेली का दर भी 35 से 40 रुपये किलो तक बढ़ गया है। वहीं दुकानदार राजेश सैनी ने कहा कि यदि मांग इसी तरह बढ़ती रही तो दिसंबर के पहले सप्ताह तक दामों में और 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है।कई बार मौसम के कारण फूलों की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, ऐसे में जब मांग अधिक होती है तो कीमतों में और भी ज्यादा उछाल देखने को मिलता है। इस वर्ष बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण फूलों की उत्पादन दर प्रभावित हुई है जिसका असर अब बाजार पर दिख रहा है।फूलपिछले महीने का भाव- -वर्तमान भावगेंदा100120 प्रति किलो- - 120150 प्रति किलोकमल का फूल12- 20 प्रति नग- -1525 प्रति नगरजनीगंधा150180 प्रति किलो- - 170200 प्रति किलोगुलाब180220 प्रति किलो- - 280300 प्रति किलोचमेली250280 प्रति किलो- - 280320 प्रति किलोमोगरा300350 प्रति किलो- - 330380 प्रति किलो