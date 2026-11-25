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इस दौरान एएसपी दीपिका अग्रवाल ने भी खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। एसपी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेलों में सफलता अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है।विद्यार्थियों की यह उपलब्धि अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। एएसपी दीपिका अग्रवाल ने भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना की।विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्टाफ ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विद्यालय पढ़ाई के साथ खेलों में भी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।प्रतियोगिता में अंडर-14 बालक वर्ग में अर्नव, उमंग अग्रवाल, हार्दिक कौशिक और दीपेश यादव ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर-14 बालिका वर्ग में हिमांशी, नमी यादव, सोम्या गुर्जर, तनिष्का, अवनी संगेर और दिविशा ने स्वर्ण पदक हासिल किया।वहीं, अंडर-19 बालिका वर्ग में चारू शर्मा, अंकिता चौहान और अंजलि ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके अलावा अंडर-17 बालिका वर्ग में ओजस्विनी कौशिक, हर्षिका, तेजस्वी यादव, अद्विका शर्मा, चित्रा, रिधिमा और तन्नु ने कांस्य पदक हासिल किया।