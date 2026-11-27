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डॉ. खोला ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया शुरू की गई है। 54 बिंदुओं में पते, बैंक खाते के आईएफएससी कोड, परिवार के मुखिया, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम, लिंग, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक योग्यता में सुधार शामिल हैं।इसके अलावा विवाह, राज्य के भीतर या बाहर प्रवास, दिव्यांगता तथा परिवार के सदस्यों को जोड़ने, हटाने और एक साथ करने से संबंधित आवेदनों की जानकारी भी एसएमएस से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को जीवित या मृत चिह्नित करने, परिवार के संरक्षक में बदलाव और विधवा से संबंधित संशोधनों की स्थिति भी संदेश के माध्यम से बताई जाएगी।उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि विभाग की ओर से प्राप्त एसएमएस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज व जानकारी समय पर उपलब्ध करवाएं।