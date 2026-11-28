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शिवम का चयन 24 और 25 अक्तूबर को करनाल में आयोजित 13वीं जूनियर राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने से विद्यालय और परिवार में खुशी का माहौल है। विज्ञापन

डॉ. विभुपाल और डॉ. बबीता वर्मा ने शिवम और उसके परिवार को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि छात्र की मेहनत, नियमित अभ्यास का परिणाम है। संवाद शिवम का चयन 24 और 25 अक्तूबर को करनाल में आयोजित 13वीं जूनियर राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने से विद्यालय और परिवार में खुशी का माहौल है।डॉ. विभुपाल और डॉ. बबीता वर्मा ने शिवम और उसके परिवार को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि छात्र की मेहनत, नियमित अभ्यास का परिणाम है। संवाद

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रेवाड़ी। धारूहेड़ा निवासी छात्र शिवम कुमार का हरियाणा टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वह 1 से 4 दिसंबर तक जम्मू-कश्मीर में आयोजित होने वाली 34वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिवम 30 नवंबर को रेवाड़ी से जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना होगा।