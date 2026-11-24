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ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसान दोपहर एक बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग पर एकत्रित होंगे। यहां से जंतर-मंतर तक जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह प्रदर्शन वर्ष 2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। देशभर में 100 स्थानों पर भी प्रदर्शन होंगे।उन्होंने बताया कि किसानों की प्रमुख मांगों में भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को रद करना, सभी फसलों की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बनाना, गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करना और किसानों के पूरे कर्ज माफ करना शामिल है। इसके अलावा बिजली निजीकरण विधेयक और बीज विधेयक 2025 वापस लेने, स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक तथा जबरन भूमि अधिग्रहण बंद करने की मांग की जाएगी।सत्यवान ने बताया कि चारों श्रम संहिताएं रद करने, श्रमिकों के लिए 42 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन, ग्रामीण गरीबों को सालभर रोजगार और किसानों व कृषि मजदूरों को 21 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की भी मांग है।ग्रामीण परिवारों को मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई जाएगी। मांगें स्वीकार नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है।