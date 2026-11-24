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सर्दियों की शुरुआत के साथ ही जिले में कोहरे का असर दिखने लगा है। आने वाले दिनों में घना कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है, लेकिन जिले की सड़कों पर दौड़ रहे भारी और व्यावसायिक वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था अभी भी सवालों के घेरे में है।अनेक ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पीछे न तो जरूरी लाइटें लगी हैं और न ही रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए हैं।ऐसे में कम दृश्यता के दौरान पीछे से आने वाले वाहन चालकों को आगे चल रहे वाहनों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। सुरक्षा इंतजामों में यह लापरवाही सड़क हादसों का कारण बन सकती है।रात और कोहरे के दौरान भारी वाहनों की पहचान के लिए पीछे की लाइटें और रिफ्लेक्टिव टेप बेहद जरूरी हैं। इसके बाद भी जिले में कई ट्रक और विशेषकर कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बिना रिफ्लेक्टिव टेप के सड़कों पर दौड़ रही हैं।रेवाड़ी से दिल्ली, गुरुग्राम, नारनौल, बावल और धारूहेड़ा की ओर जाने वाले मार्गों पर ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही काफी रहती है। औद्योगिक क्षेत्रों से माल ढुलाई के लिए भी बड़ी संख्या में भारी वाहन सड़कों पर चलते हैं।इनमें पीछे की लाइट लगी होने के बावजूद रिफ्लेक्टिव टेप की कमी दिखाई देती है। रिफ्लेक्टिव टेप वाहन पर पड़ने वाली दूसरी गाड़ियों की रोशनी को वापस परावर्तित करता है।इससे अंधेरे में भी वाहन दूर से दिखाई देने लगता है। इसकी कमी होने पर पीछे से आने वाले वाहन चालकों को समय रहते सावधान होने में परेशानी हो सकती है।चालकों के प्रशिक्षण और आराम की व्यवस्था भी नहींभारी वाहन चालकों की सुरक्षा और प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण विषय है। जिले में ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों के लिए नियमित प्रशिक्षण की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नजर नहीं आती। चालकों को यातायात नियमों, सुरक्षित गति, कोहरे में वाहन चलाने और आपात स्थिति से निपटने के बारे में नियमित जानकारी मिलना जरूरी है। इसके अलावा लंबी दूरी तक वाहन चलाने वाले चालकों के लिए पर्याप्त विश्राम की व्यवस्था भी एक चुनौती है। लगातार कई घंटे वाहन चलाने से थकान बढ़ती है, जिससे सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।भारी वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगवाए पुलिसबावल निवासी राहुल यादव ने बताया कि रात के समय सड़कों पर ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां काफी संख्या में चलती हैं। पीछे लाइट तो होती हैं लेकिन रिफ्लेक्टर टेप नहीं होने से दूर से वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। धारूहेड़ा निवासी संदीप कुमार ने बताया कि कोहरे के दौरान सड़क पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में भारी वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिव टेप होना जरूरी है। सेक्टर 1 निवासी विनोद कुमार ने बताया कि भारी वाहनों के चालकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए। उन्हें यातायात नियमों और कोहरे में सुरक्षित वाहन चलाने की जानकारी दी जानी चाहिए। इससे सड़क पर सभी की सुरक्षा बढ़ेगी। पुलिस वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाए।हादसे से बचने के लिए यातायात नियमों का करेें पालन : एसपीसुबह और देर रात धुंध की संभावना को देखते हुए पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक हेमेन्द्र कुमार मीणा ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धुंध में दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वाहन चालक गति नियंत्रित रखें, लो-बीम हेडलाइट का प्रयोग करें और आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचें। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और धीमी गति वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाएं। आपात स्थिति में डायल 112 पर संपर्क करें।