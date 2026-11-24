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अदालत ने जीएलएस एल्युमिनियम, टालब्रोस मारुगो रबर, रेवेंट प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड और जीविका लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। जांच के दौरान तीन कंपनियों में सुरक्षा नियमों के दो-दो और एक कंपनी में चार उल्लंघन पाए गए। अदालत में सभी कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली।हालांकि, इन मामलों में जुर्माना लगने के बावजूद औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसों के बाद कार्रवाई करने के बजाय समय रहते सुरक्षा मानकों की नियमित जांच और उनका पालन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि श्रमिकों की जान जोखिम में न पड़े।गांव नांगलिया रणमोकू स्थित जीएलएल एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड को सुरक्षा नियमों के दो उल्लंघन के मामले में अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 13 फरवरी 2026 को कंपनी परिसर में हुए हादसे की जांच की थी।इसमें फैक्टरी अधिनियम की धारा 7ए के दो उल्लंघन सामने आए थे। सीजेएम की अदालत में कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अशोक कुमार ने आरोप स्वीकार कर लिए। अदालत ने प्रत्येक उल्लंघन पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। कंपनी ने पूरी राशि जमा करा दी।बावल सेक्टर-5 स्थित टालब्रोस मारुगो रबर प्राइवेट लिमिटेड पर फैक्टरी में सुरक्षा नियमों के दो उल्लंघन के मामले में अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 16 जुलाई 2026 को कंपनी परिसर में हुए हादसे की जांच की थी।इसमें फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 7ए के दो उल्लंघन मिले थे। विभाग ने धारा 92 के तहत शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि धीरज यादव ने आरोप स्वीकार कर लिए। अदालत ने दोनों उल्लंघनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। कंपनी ने राशि जमा करा दी।रेवेंट प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड धारुहेड़ाधारूहेड़ा के गांव मालपुरा स्थित रेवेंट प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड पर फैक्टरी में सुरक्षा नियमों के दो उल्लंघन के मामले में अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कंपनी में 16 जुलाई 2026 को हुए हादसे के बाद औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक ने जांच की थी।इसमें फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 7ए और 41 का उल्लंघन मिला। विभाग ने धारा 92 के तहत शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान कंपनी की अधिकृत प्रतिनिधि चंद्रकांत चुग ने आरोप स्वीकार कर लिए। अदालत ने दोनों उल्लंघनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। कंपनी ने राशि जमा करा दी।धारूहेड़ा स्थित जीविका लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड पर फैक्टरी अधिनियम के चार नियमों के उल्लंघन के मामले में अदालत ने चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 24 अगस्त 2026 को कंपनी परिसर में हुई दुर्घटना की जांच की थी। इसमें फैक्टरी अधिनियम की धारा 45, 108, 44 और 38 का उल्लंघन पाया गया। सीजेएम जोगिंदरी की अदालत में कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि लोकेश कुमार ने आरोप स्वीकार कर लिए। अदालत ने प्रत्येक उल्लंघन पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। कंपनी ने पूरी राशि जमा करा दी।