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आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में सड़क सुरक्षा को लेकर हरसंभव इंतजाम होना चाहिए।स्थिति यह है कि शहर और आसपास के कई मार्गों पर सड़क की सफेद पट्टियां या तो गायब हैं या काफी धुंधली हो चुकी हैं। वहीं, कई स्थानों पर अंधे मोड़, अघोषित कट और पर्याप्त संकेतकों का अभाव भी वाहन चालकों के लिए परेशानी बन सकता है।कोहरे के दौरान जब सामने का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तब सड़क पर बनी सफेद पट्टियां ही वाहन चालकों को लेन और सड़क की दिशा का अंदाजा देती हैं। सर्कुलर रोड, बावल रोड, भाड़ावास रोड और दिल्ली रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है।सर्दियों में कोहरे के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सड़क पर सफेद और पीली पट्टियों का होना बेहद जरूरी है।सफेद पट्टी वाहन चालकों को सड़क की सीमा बताती है, जबकि बीच में बनी लेन मार्किंग से वाहन को निर्धारित लेन में चलाने में मदद मिलती है।इसके अलावा सड़क के किनारों पर रिफ्लेक्टर और दिशा बताने वाले संकेतक कम दृश्यता में रास्ता पहचानने में सहायक होते हैं। इनकी कमी होने पर चालक को सड़क की वास्तविक चौड़ाई, मोड़ और किनारों का अंदाजा लगाने में परेशानी हो सकती है।अंधे मोड़ और अघोषित कट पर विशेष सावधानीसर्कुलर रोड, बावल रोड, भाड़ावास रोड और दिल्ली रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर कई ऐसे स्थान हैं, जहां मोड़ और कट अचानक सामने आ जाते हैं। इन मार्गों पर सफेद पट्टियां धुंधली होने या गायब होने से कोहरे के दौरान वाहन चालकों को सड़क की सीमा और दिशा का अंदाजा लगाने में परेशानी हो सकती है। सुबह और रात के समय दृश्यता कम होने पर अचानक सामने आने वाले वाहन, कट और मोड़ हादसों का खतरा बढ़ा सकते हैं। सड़क किनारे पर्याप्त रिफ्लेक्टर और चेतावनी संकेतक नहीं होने से भी मुश्किल बढ़ सकती है। ऐसे में सर्दियों से पहले सड़क सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करना जरूरी है।वाहन चालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारीएसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि मौसम में बदलाव और ठंड की शुरुआत के साथ सुबह एवं देर रात धुंध की आशंका को देखते हुए रेवाड़ी पुलिस ने वाहन चालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों से अपील की है कि धुंध के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कम दृश्यता में तेज रफ्तार और लापरवाही गंभीर सड़क हादसों का कारण बन सकती है। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनें और ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो व अन्य धीमी गति वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाएं। स्कूल वाहनों और बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले अभिभावकों को भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। घनी धुंध में दृश्यता बेहद कम होने पर सुरक्षित स्थान पर रुकें। किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में डायल 112 पर संपर्क करें।-कोहरे में अचानक सामने आने वाले मोड़ और कट हादसों का खतरा बढ़ाते हैं। ऐसे स्थानों पर चेतावनी बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाए जाने चाहिए।-विवेक, धारूहेड़ा।-हाईवे पर रात के समय दृश्यता कम होने से सफर मुश्किल हो जाता है। फॉग लाइट, लो-बीम हेडलाइट और सड़क किनारे सफेद पट्टियां सुरक्षित ड्राइविंग में मददगार हैं।-राजेश, आदर्श नगर