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अशोक प्रधान ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाओं की स्थापना, उनके रखरखाव, साफ-सफाई, नियमित माल्यार्पण और रात्रि प्रकाश व्यवस्था की मांग को लेकर मंच ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत झज्जर चौक स्थित भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा, महाराजा शूर सैनी चौक और हुडा बाईपास-सनसिटी स्थित संत कबीर चौक से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया जा चुका है।उन्होंने बताया कि यह अभियान के तहत चौथा जनसंवाद कार्यक्रम होगा। इसमें महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी भव्य प्रतिमा जल्द स्थापित करवाने, चौक के सुंदरीकरण, रखरखाव और रात्रि प्रकाश व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आयोजन के माध्यम से संबंधित मांगों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा।