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कूड़े के आसपास घूमने वाले आवारा पशु भी समस्या को बढ़ा रहे हैं। सब्जियों की बिक्री वाले स्थानों के आसपास गंदगी होने से खाद्य स्वच्छता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।हैरानी की बात यह है कि मंडी नगर परिषद कार्यालय से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है लेकिन सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। हालांकि, मंडी की सफाई की जिम्मेदारी मार्केट कमेटी के पास है, जबकि नगर परिषद शहर के अन्य क्षेत्रों की सफाई देखती है। दुकानदारों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नियमित सफाई नहीं हो रही।शाम होते ही कचरे में लगा देते हैं आगमंडी में कूड़ा जमा होने के साथ उसे जलाने की समस्या भी बनी हुई है। दुकानदारों के अनुसार शाम ढलते ही कई बार कूड़े में आग लगा दी जाती है। इससे उठने वाला धुआं आसपास की दुकानों और बाजार में फैल जाता है। दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी होती है। खुले में कचरा जलाने से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है।क्या बोले दुकानदार:नियमित सफाई नहीं होने से दुकानों के आसपास दुर्गंध फैली रहती है। कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ।-बबलू, दुकानदारशाम को कचरे में आग लगाने से धुआं दुकानों तक पहुंचता है। इस पर रोक लगनी चाहिए।-फतेह सिंह, दुकानदार-आवारा पशु कूड़े के आसपास घूमते हैं। मार्केट कमेटी को सफाई के साथ इनकी समस्या का भी समाधान करना चाहिए।-अभय सिंह यादव, दुकानदार-मंडी में खरीदारी के दौरान गंदगी और दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। सब्जियों की दुकानों के आसपास सफाई जरूरी है।जतिन चौहान, ग्राहकवर्जन:मामला संज्ञान में नहीं था। जल्द ही साफ-सफाई करवा दी जाएगी।-सत्यप्रकाश यादव, डीएमईओ, मार्केट कमेटी, रेवाड़ी